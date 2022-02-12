أكبر مخادع في التاريخ.. تحايل على البيت الأبيض والبحرية والخارجية الأميركية
ستانلي كليفورد ويمان (Stanley Clifford Weyman) أميركي عاش حياته منتحلا عددا من الشخصيات وممتهنا التحيّل فكان تارة صحافيا وأخرى دبلوماسيا أو حتى عسكريا.
أواخر الحرب العالمية.. قُتل في قصف بريطاني بالخطأ 8 آلاف شخص
عقب سقوط برلين عام 1945، وأمام التقدم السوفيتي، عمد عدد من الألمان ممن قطنوا ببروسيا الشرقية لركوب السفن أملا في عبور البلطيق وبلوغِ الدنمارك أو السويد. وبينما تمكّن البعض من تحقيق أهدافهم ببلوغِ بر الأمان، فقد عشرات الآلاف أرواحهم عقب قيام البوارجِ والغواصات والطائرات السوفيتية والبريطانية باستهدافهم في عرض البحر.
المدينة التي انتحر 900 من أبنائها خوفاً من الاغتصاب
خلال الحرب العالمية الثانية وبسبب الأعمال الوحشية، اكتسب الجنود السوفيت سمعة سيئة سبقتهم أينما حلوا. ففي مطلع شهر مايو سنة 1945 أقدم المئات من أهالي مدينة دمين الألمانية على وضع حد لحياتهم تزامناً مع اقتراب القوات السوفيتية، مفضلين الموت على الإهانة والاغتصاب.
أكبر مخادع في التاريخ.. تحايل على البيت الأبيض والبحرية والخارجية الأميركية