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بهذه الطريقة.. خدع هتلر البريطانيين واحتل هولندا

بهذه الطريقة.. خدع هتلر البريطانيين واحتل هولندا

الحكاية

أوائل نوفمبر عام 1939 في مدينة فينلو (Venlo) الهولندية أوهم وفد ألماني مؤلف من أفراد الغيستابو (Gestapo)، مبعوثين من جهاز الاستخبارات البريطاني. عن استعداده لاغتيال هتلر بهدف الإيقاع بهم. وبعدها بأيام اعتقلهم عملاء ألمان ما أعطى الذريعة لهتلر لغزو هولندا بعد بضعة أشهر.

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بهذه الطريقة.. خدع هتلر البريطانيين واحتل هولندا

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