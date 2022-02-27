قبل 156 عاما.. حاول نابليون تكوين اتحاد أوروبي
أواخر العام 1865، وقعت كل من فرنسا وإيطاليا، وبلجيكا، وسويسرا اتفاقية على أمل بعث أول وحدة نقدية بالتاريخ بين هذه الدول.
بهذه الطريقة.. خدع هتلر البريطانيين واحتل هولندا
أوائل نوفمبر عام 1939 في مدينة فينلو (Venlo) الهولندية أوهم وفد ألماني مؤلف من أفراد الغيستابو (Gestapo)، مبعوثين من جهاز الاستخبارات البريطاني. عن استعداده لاغتيال هتلر بهدف الإيقاع بهم. وبعدها بأيام اعتقلهم عملاء ألمان ما أعطى الذريعة لهتلر لغزو هولندا بعد بضعة أشهر.
أواخر الحرب العالمية.. قُتل في قصف بريطاني بالخطأ 8 آلاف شخص
عقب سقوط برلين عام 1945، وأمام التقدم السوفيتي، عمد عدد من الألمان ممن قطنوا ببروسيا الشرقية لركوب السفن أملا في عبور البلطيق وبلوغِ الدنمارك أو السويد. وبينما تمكّن البعض من تحقيق أهدافهم ببلوغِ بر الأمان، فقد عشرات الآلاف أرواحهم عقب قيام البوارجِ والغواصات والطائرات السوفيتية والبريطانية باستهدافهم في عرض البحر.
قبل 156 عاما.. حاول نابليون تكوين اتحاد أوروبي