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الجمعة البيضاء.. هكذا دفنت الثلوج في أيام عشرة آلاف عسكري نمساوي وإيطالي

الجمعة البيضاء.. هكذا دفنت الثلوج في أيام عشرة آلاف عسكري نمساوي وإيطالي

الحكاية

بعد أن أرسلت إيطاليا قواتها نحو الشمال لمهاجمة النمساويين في ديسمبر عام 1916، تفاجأَ الجنود وعلى مدار أسبوع بانهيارات ثلجية أدت إلى دفن ما لا يقل عن عشرة آلاف عسكري تحت الثلوج

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الجمعة البيضاء.. هكذا دفنت الثلوج في أيام عشرة آلاف عسكري نمساوي وإيطالي

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