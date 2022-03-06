الجمعة البيضاء.. هكذا دفنت الثلوج في أيام عشرة آلاف عسكري نمساوي وإيطالي
بعد أن أرسلت إيطاليا قواتها نحو الشمال لمهاجمة النمساويين في ديسمبر عام 1916، تفاجأَ الجنود وعلى مدار أسبوع بانهيارات ثلجية أدت إلى دفن ما لا يقل عن عشرة آلاف عسكري تحت الثلوج
بهذه الطريقة.. خدع هتلر البريطانيين واحتل هولندا
أوائل نوفمبر عام 1939 في مدينة فينلو (Venlo) الهولندية أوهم وفد ألماني مؤلف من أفراد الغيستابو (Gestapo)، مبعوثين من جهاز الاستخبارات البريطاني. عن استعداده لاغتيال هتلر بهدف الإيقاع بهم. وبعدها بأيام اعتقلهم عملاء ألمان ما أعطى الذريعة لهتلر لغزو هولندا بعد بضعة أشهر.
أواخر الحرب العالمية.. قُتل في قصف بريطاني بالخطأ 8 آلاف شخص
عقب سقوط برلين عام 1945، وأمام التقدم السوفيتي، عمد عدد من الألمان ممن قطنوا ببروسيا الشرقية لركوب السفن أملا في عبور البلطيق وبلوغِ الدنمارك أو السويد. وبينما تمكّن البعض من تحقيق أهدافهم ببلوغِ بر الأمان، فقد عشرات الآلاف أرواحهم عقب قيام البوارجِ والغواصات والطائرات السوفيتية والبريطانية باستهدافهم في عرض البحر.
الجمعة البيضاء.. هكذا دفنت الثلوج في أيام عشرة آلاف عسكري نمساوي وإيطالي