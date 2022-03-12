أول رجل بلغ القطب الجنوبي.. فقد بالبحر واختفى للأبد
بعد مضي 16 عاماً على تحقيق حلمه بالوصول إلى القطب الجنوبي، فقد المستكشف النرويجي روال أموندسن (Roald Amundsen) ببحر بارنتس (Barents Sea) أثناء مشاركته في عمليات البحث عن بقايا طائرة لجنرال إيطالي
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بهذه الطريقة.. خدع هتلر البريطانيين واحتل هولندا
أوائل نوفمبر عام 1939 في مدينة فينلو (Venlo) الهولندية أوهم وفد ألماني مؤلف من أفراد الغيستابو (Gestapo)، مبعوثين من جهاز الاستخبارات البريطاني. عن استعداده لاغتيال هتلر بهدف الإيقاع بهم. وبعدها بأيام اعتقلهم عملاء ألمان ما أعطى الذريعة لهتلر لغزو هولندا بعد بضعة أشهر.
٥ دقائق 20 فبراير ,2022
أول رجل بلغ القطب الجنوبي.. فقد بالبحر واختفى للأبد
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