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أول رجل بلغ القطب الجنوبي.. فقد بالبحر واختفى للأبد

أول رجل بلغ القطب الجنوبي.. فقد بالبحر واختفى للأبد

الحكاية

بعد مضي 16 عاماً على تحقيق حلمه بالوصول إلى القطب الجنوبي، فقد المستكشف النرويجي روال أموندسن (Roald Amundsen) ببحر بارنتس (Barents Sea) أثناء مشاركته في عمليات البحث عن بقايا طائرة لجنرال إيطالي

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أول رجل بلغ القطب الجنوبي.. فقد بالبحر واختفى للأبد

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