أول كارثة بحرية في التاريخ.. قتلت العشرات وصوّرتها كاميرا
في شهر يونيو عام 1898، ومع دخول البارجة "إتش إم إس ألبيون" (HMS Albion) الخدمة رسمياً ونزولها البحر، تسبّبت هذه السفينة الحربية في كارثة صنّفت كأول كارثة بحرية تلتقطها عدسات الكاميرا لحظة وقوعها.
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بهذه الطريقة.. خدع هتلر البريطانيين واحتل هولندا
أوائل نوفمبر عام 1939 في مدينة فينلو (Venlo) الهولندية أوهم وفد ألماني مؤلف من أفراد الغيستابو (Gestapo)، مبعوثين من جهاز الاستخبارات البريطاني. عن استعداده لاغتيال هتلر بهدف الإيقاع بهم. وبعدها بأيام اعتقلهم عملاء ألمان ما أعطى الذريعة لهتلر لغزو هولندا بعد بضعة أشهر.
٥ دقائق 20 فبراير ,2022
أول كارثة بحرية في التاريخ.. قتلت العشرات وصوّرتها كاميرا
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