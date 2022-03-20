أول كارثة بحرية في التاريخ.. قتلت العشرات وصوّرتها كاميرا

بعد أن أرسلت إيطاليا قواتها نحو الشمال لمهاجمة النمساويين في ديسمبر عام 1916، تفاجأَ الجنود وعلى مدار أسبوع بانهيارات ثلجية أدت إلى دفن ما لا يقل عن عشرة آلاف عسكري تحت الثلوج

