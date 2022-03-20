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أول كارثة بحرية في التاريخ.. قتلت العشرات وصوّرتها كاميرا

أول كارثة بحرية في التاريخ.. قتلت العشرات وصوّرتها كاميرا

الحكاية

في شهر يونيو عام 1898، ومع دخول البارجة "إتش إم إس ألبيون" (HMS Albion) الخدمة رسمياً ونزولها البحر، تسبّبت هذه السفينة الحربية في كارثة صنّفت كأول كارثة بحرية تلتقطها عدسات الكاميرا لحظة وقوعها.

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أول كارثة بحرية في التاريخ.. قتلت العشرات وصوّرتها كاميرا

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