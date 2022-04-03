قبل 3 قرون.. دولتان وقعتا أول اتفاقية لمنع السلاح الكيماوي

الجنرال تومويوكي ياماشيتا عرف بطموحاته التوسعيّة خلال الحرب العالمية الثانية ولعب دورًا مهمًّا في التعاون المالي والاقتصادي بين ألمانيا واليابان. لكنّه أُعدم شنقًا يوم 23 من فبراير عام 1946، تزامنًا مع خسارة بلاده الحرب العالمية ومثوله أمام محكمة عسكرية أميركية.

