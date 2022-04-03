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قبل 3 قرون.. دولتان وقعتا أول اتفاقية لمنع السلاح الكيماوي

قبل 3 قرون.. دولتان وقعتا أول اتفاقية لمنع السلاح الكيماوي

الحكاية

أثناء حصار مدينة خرونينغن الهولندية ما بين 9 يوليو و17 أغسطس عام 1672 تمّ استخدام السلاح الكيماوي خالقًا حالةً من الذعر بين مختلف الأطراف المشاركة بالحرب الفرنسية الهولندية. ولمنع استخدام الأسلحة الكيماوية أُبرمت اتّفاقية ستراسبورغ يوم 27 أغسطس عام 1675.

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قبل 3 قرون.. دولتان وقعتا أول اتفاقية لمنع السلاح الكيماوي

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