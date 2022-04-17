منذ 80 عاما.. أنهى اليابانيون هيمنة البريطانيين على البحار
عقب حادثة غرق كل من الطراد ريبولس (HMS Repulse) والبارجة الحربية "برنس أوف ويلز"(Prince of Wales) على يد اليابانيين يوم العاشر من ديسمبر عام 1941، فقدت البحرية البريطانية هيمنتها على البحارِ.
عاصفة الشتاء.. هكذا حاول الألمان إنقاذ جيش بأكمله بالحرب العالمية
بعد أن وجد نحو 300 ألف جندي من قوات الجيش السادس الألماني أنفسهم محاصرين بمدينة ستالينغراد ومع انقطاع السّبل، واصل الجيش الألماني القتال لبضعة أسابيع إضافية قبل أن يستسلم ما تبقّى منه، رفقة المارشال باولوس، للسوفيت مطلع فبراير عام 1943.
قبل 3 قرون.. دولتان وقعتا أول اتفاقية لمنع السلاح الكيماوي
أثناء حصار مدينة خرونينغن الهولندية ما بين 9 يوليو و17 أغسطس عام 1672 تمّ استخدام السلاح الكيماوي خالقًا حالةً من الذعر بين مختلف الأطراف المشاركة بالحرب الفرنسية الهولندية. ولمنع استخدام الأسلحة الكيماوية أُبرمت اتّفاقية ستراسبورغ يوم 27 أغسطس عام 1675.
هكذا ساهمت زيارة جنرال بتعاون بين هتلر واليابان
الجنرال تومويوكي ياماشيتا عرف بطموحاته التوسعيّة خلال الحرب العالمية الثانية ولعب دورًا مهمًّا في التعاون المالي والاقتصادي بين ألمانيا واليابان. لكنّه أُعدم شنقًا يوم 23 من فبراير عام 1946، تزامنًا مع خسارة بلاده الحرب العالمية ومثوله أمام محكمة عسكرية أميركية.
منذ 80 عاما.. أنهى اليابانيون هيمنة البريطانيين على البحار