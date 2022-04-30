هكذا أنهى نابليون وجود جمهورية عاشت 1100 عام
أواخر القرن الثامن عشر هدد نابليون بونابرت بالتدخل عسكريا ضد البندقية في حال رفض مجلس الشيوخ الاستقالة. وأمام هذا الوضع، قبل المجلس بشروط نابليون واستقال وبعدها بأيام تنحى لودوفيكو مانين (Ludovico Manin)، آخر دوق بتاريخ البندقية، عن الحكم واضعا بذلك حدا لوجود جمهورية البندقية التي حافظت على استقلالها لنحو 1100 عام.
عاصفة الشتاء.. هكذا حاول الألمان إنقاذ جيش بأكمله بالحرب العالمية
بعد أن وجد نحو 300 ألف جندي من قوات الجيش السادس الألماني أنفسهم محاصرين بمدينة ستالينغراد ومع انقطاع السّبل، واصل الجيش الألماني القتال لبضعة أسابيع إضافية قبل أن يستسلم ما تبقّى منه، رفقة المارشال باولوس، للسوفيت مطلع فبراير عام 1943.
قبل 3 قرون.. دولتان وقعتا أول اتفاقية لمنع السلاح الكيماوي
أثناء حصار مدينة خرونينغن الهولندية ما بين 9 يوليو و17 أغسطس عام 1672 تمّ استخدام السلاح الكيماوي خالقًا حالةً من الذعر بين مختلف الأطراف المشاركة بالحرب الفرنسية الهولندية. ولمنع استخدام الأسلحة الكيماوية أُبرمت اتّفاقية ستراسبورغ يوم 27 أغسطس عام 1675.
هكذا أنهى نابليون وجود جمهورية عاشت 1100 عام