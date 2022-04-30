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هكذا أنهى نابليون وجود جمهورية عاشت 1100 عام

هكذا أنهى نابليون وجود جمهورية عاشت 1100 عام

الحكاية

أواخر القرن الثامن عشر هدد نابليون بونابرت بالتدخل عسكريا ضد البندقية في حال رفض مجلس الشيوخ الاستقالة. وأمام هذا الوضع، قبل المجلس بشروط نابليون واستقال وبعدها بأيام تنحى لودوفيكو مانين (Ludovico Manin)، آخر دوق بتاريخ البندقية، عن الحكم واضعا بذلك حدا لوجود جمهورية البندقية التي حافظت على استقلالها لنحو 1100 عام.

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هكذا أنهى نابليون وجود جمهورية عاشت 1100 عام

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