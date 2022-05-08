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النفق 57.. حكاية مكان وقف بوجه جدار برلين القرن الماضي

النفق 57.. حكاية مكان وقف بوجه جدار برلين القرن الماضي

الحكاية

ما بين يومي 3 و4 تشرين الأول/أكتوبر 1964 تمكّن حوالي 57 مواطنا من ألمانيا الشرقية عن العبور نحو القسم الغربي مستخدمين نفقا حفره طلاب ألمان تحت جدار برلين وربط بين بنايتين بقسمي برلين. فأطلق الألمان على هذا النفق اسم "النفق 57".

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النفق 57.. حكاية مكان وقف بوجه جدار برلين القرن الماضي

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