النفق 57.. حكاية مكان وقف بوجه جدار برلين القرن الماضي
ما بين يومي 3 و4 تشرين الأول/أكتوبر 1964 تمكّن حوالي 57 مواطنا من ألمانيا الشرقية عن العبور نحو القسم الغربي مستخدمين نفقا حفره طلاب ألمان تحت جدار برلين وربط بين بنايتين بقسمي برلين. فأطلق الألمان على هذا النفق اسم "النفق 57".
هكذا أنهى نابليون وجود جمهورية عاشت 1100 عام
أواخر القرن الثامن عشر هدد نابليون بونابرت بالتدخل عسكريا ضد البندقية في حال رفض مجلس الشيوخ الاستقالة. وأمام هذا الوضع، قبل المجلس بشروط نابليون واستقال وبعدها بأيام تنحى لودوفيكو مانين (Ludovico Manin)، آخر دوق بتاريخ البندقية، عن الحكم واضعا بذلك حدا لوجود جمهورية البندقية التي حافظت على استقلالها لنحو 1100 عام.
عاصفة الشتاء.. هكذا حاول الألمان إنقاذ جيش بأكمله بالحرب العالمية
بعد أن وجد نحو 300 ألف جندي من قوات الجيش السادس الألماني أنفسهم محاصرين بمدينة ستالينغراد ومع انقطاع السّبل، واصل الجيش الألماني القتال لبضعة أسابيع إضافية قبل أن يستسلم ما تبقّى منه، رفقة المارشال باولوس، للسوفيت مطلع فبراير عام 1943.
النفق 57.. حكاية مكان وقف بوجه جدار برلين القرن الماضي