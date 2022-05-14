تسبب في قتل ألفي أميركي ببيرل هاربر.. من هو هذا الجنرال؟
عقب هجوم بيرل هاربر يوم 7 كانون الأول/ديسمبر 1941، اتهم الأميرال هازباند كيميل، قائد أسطول المحيط الهادئ، بالإهمال والمسؤولية عن الخسائر الفادحة بالقاعدة الأميركية بعرض المحيط الهادئ. لكن وبفضل تقدمه على جناح السرعة بطلب تقاعد مبكّر، نجا الأخير من المحاكمة العسكرية.
النفق 57.. حكاية مكان وقف بوجه جدار برلين القرن الماضي
ما بين يومي 3 و4 تشرين الأول/أكتوبر 1964 تمكّن حوالي 57 مواطنا من ألمانيا الشرقية عن العبور نحو القسم الغربي مستخدمين نفقا حفره طلاب ألمان تحت جدار برلين وربط بين بنايتين بقسمي برلين. فأطلق الألمان على هذا النفق اسم "النفق 57".
هكذا أنهى نابليون وجود جمهورية عاشت 1100 عام
أواخر القرن الثامن عشر هدد نابليون بونابرت بالتدخل عسكريا ضد البندقية في حال رفض مجلس الشيوخ الاستقالة. وأمام هذا الوضع، قبل المجلس بشروط نابليون واستقال وبعدها بأيام تنحى لودوفيكو مانين (Ludovico Manin)، آخر دوق بتاريخ البندقية، عن الحكم واضعا بذلك حدا لوجود جمهورية البندقية التي حافظت على استقلالها لنحو 1100 عام.
تسبب في قتل ألفي أميركي ببيرل هاربر.. من هو هذا الجنرال؟