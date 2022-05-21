خلال هذا العام.. أزاح الفرنسيون المجلس الوطني وانتخبوا نابليون

أواخر القرن الثامن عشر هدد نابليون بونابرت بالتدخل عسكريا ضد البندقية في حال رفض مجلس الشيوخ الاستقالة. وأمام هذا الوضع، قبل المجلس بشروط نابليون واستقال وبعدها بأيام تنحى لودوفيكو مانين (Ludovico Manin)، آخر دوق بتاريخ البندقية، عن الحكم واضعا بذلك حدا لوجود جمهورية البندقية التي حافظت على استقلالها لنحو 1100 عام.

