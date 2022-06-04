هكذا قتل زلزال 10% من سكان هذه البلاد
صباحا يوم 6 تشرين الأول/أكتوبر 1948، ضرب زلزال مدمر بلغت شدّته 7.3 درجة على مقياس رختر جمهورية تركمانستان السوفيتية مخلفا وراءه عشرات آلاف الضحايا، ولكن حفاظاً على مكانة الاتحاد السوفيتي العالمية أخفت السلطات السوفيتية أعداد الوفيات.
تسبب في قتل ألفي أميركي ببيرل هاربر.. من هو هذا الجنرال؟
عقب هجوم بيرل هاربر يوم 7 كانون الأول/ديسمبر 1941، اتهم الأميرال هازباند كيميل، قائد أسطول المحيط الهادئ، بالإهمال والمسؤولية عن الخسائر الفادحة بالقاعدة الأميركية بعرض المحيط الهادئ. لكن وبفضل تقدمه على جناح السرعة بطلب تقاعد مبكّر، نجا الأخير من المحاكمة العسكرية.
النفق 57.. حكاية مكان وقف بوجه جدار برلين القرن الماضي
ما بين يومي 3 و4 تشرين الأول/أكتوبر 1964 تمكّن حوالي 57 مواطنا من ألمانيا الشرقية عن العبور نحو القسم الغربي مستخدمين نفقا حفره طلاب ألمان تحت جدار برلين وربط بين بنايتين بقسمي برلين. فأطلق الألمان على هذا النفق اسم "النفق 57".
هكذا قتل زلزال 10% من سكان هذه البلاد