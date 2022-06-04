هكذا قتل زلزال 10% من سكان هذه البلاد

أملا في ترسيخ ذكرى أمجاد عمّه نابليون بونابرت، حصل نابليون الثالث على لقب الإمبراطور يوم 2 كانون الأول/ديسمبر عام 1851 وهو اليوم الذي يوافق يوم تنصيب نابليون الأول إمبراطورا بكاتدرائية نوتردام عام 1804

