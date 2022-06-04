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هكذا قتل زلزال 10% من سكان هذه البلاد

هكذا قتل زلزال 10% من سكان هذه البلاد

الحكاية

صباحا يوم 6 تشرين الأول/أكتوبر 1948، ضرب زلزال مدمر بلغت شدّته 7.3 درجة على مقياس رختر جمهورية تركمانستان السوفيتية مخلفا وراءه عشرات آلاف الضحايا، ولكن حفاظاً على مكانة الاتحاد السوفيتي العالمية أخفت السلطات السوفيتية أعداد الوفيات.

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هكذا قتل زلزال 10% من سكان هذه البلاد

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