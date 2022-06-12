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بأيام.. أعدم السوفيت 40 ألف معارض أثناء انسحابهم من أوكرانيا

بأيام.. أعدم السوفيت 40 ألف معارض أثناء انسحابهم من أوكرانيا

الحكاية

عشية يوم 22 يونيو 1941 ومع بداية الغزو الألماني للأراضي السوفيتية، أصدر المسؤولون السوفيت الأمر رقم 00803 الذي تقرر بموجبه إعدام جميع المعتقلين السياسيين بالسجون بغرب أوكرانيا وبولندا وروسيا البيضاء ودول البلطيق الثلاثة، تجنبا لوقوعهم في قبضة القوات الألمانية. وبحلول يوم 23 يونيو 1941 أقدم أفراد المفوضية الشعبية للشؤون الداخلية السوفيتية على قتل ما بين 20 و40 ألف معتقل سياسي بالغرب الأوكراني خلال الأيام التي تلت الغزو الألماني. وفي الأثناء، أكّد كثيرون على أن ما لا يقل عن 70% من الضحايا كانوا من ذوي الأصول الأوكرانية.

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بأيام.. أعدم السوفيت 40 ألف معارض أثناء انسحابهم من أوكرانيا

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