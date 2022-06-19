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بسبب الذهب الأبيض.. شهدت ولاية أميركية نوعا غريبا من الحمى

بسبب الذهب الأبيض.. شهدت ولاية أميركية نوعا غريبا من الحمى

الحكاية

يوم 3 مارس 1817 وافق الكونغرس الأميركي رسميا على إنشاء إقليم ألاباما، ليتضاعف عدد سكانها 20 مرة خلال 15 عاما فقط. فبعد أن قدّر بنحو 9046 ساكن عام 1810، بلغ هذا العدد 144317 ساكن عام 1820 قبل أن يستقر في حدود 309527 نسمة بحلول العام 1830. ويعود الفضل في هذا الارتفاع الديمغرافي السريع لما عرف حينها بالذهب الأبيض، أي القطن، الذي أقبل الأميركيون لزراعته في ألاباما قرب نهر تومبيجبي (Tombigbee) جاعلين بذلك من ألاباما إحدى أهم الولايات الأميركية المنتجة للقطن. فلقبت موجة الهجرة هذه بحمى ألاباما.

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بسبب الذهب الأبيض.. شهدت ولاية أميركية نوعا غريبا من الحمى

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