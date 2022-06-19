بسبب الذهب الأبيض.. شهدت ولاية أميركية نوعا غريبا من الحمى
يوم 3 مارس 1817 وافق الكونغرس الأميركي رسميا على إنشاء إقليم ألاباما، ليتضاعف عدد سكانها 20 مرة خلال 15 عاما فقط. فبعد أن قدّر بنحو 9046 ساكن عام 1810، بلغ هذا العدد 144317 ساكن عام 1820 قبل أن يستقر في حدود 309527 نسمة بحلول العام 1830. ويعود الفضل في هذا الارتفاع الديمغرافي السريع لما عرف حينها بالذهب الأبيض، أي القطن، الذي أقبل الأميركيون لزراعته في ألاباما قرب نهر تومبيجبي (Tombigbee) جاعلين بذلك من ألاباما إحدى أهم الولايات الأميركية المنتجة للقطن. فلقبت موجة الهجرة هذه بحمى ألاباما.
بأيام.. أعدم السوفيت 40 ألف معارض أثناء انسحابهم من أوكرانيا
عشية يوم 22 يونيو 1941 ومع بداية الغزو الألماني للأراضي السوفيتية، أصدر المسؤولون السوفيت الأمر رقم 00803 الذي تقرر بموجبه إعدام جميع المعتقلين السياسيين بالسجون بغرب أوكرانيا وبولندا وروسيا البيضاء ودول البلطيق الثلاثة، تجنبا لوقوعهم في قبضة القوات الألمانية. وبحلول يوم 23 يونيو 1941 أقدم أفراد المفوضية الشعبية للشؤون الداخلية السوفيتية على قتل ما بين 20 و40 ألف معتقل سياسي بالغرب الأوكراني خلال الأيام التي تلت الغزو الألماني. وفي الأثناء، أكّد كثيرون على أن ما لا يقل عن 70% من الضحايا كانوا من ذوي الأصول الأوكرانية.
بسبب الذهب الأبيض.. شهدت ولاية أميركية نوعا غريبا من الحمى