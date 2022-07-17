اجتثاث الكولاك.. هكذا أباد السوفيت الآلاف من فلّاحي أوكرانيا
بعد إعلان ستالين رسميا يوم 27 كانون الأول/ ديسمبر 1929، بداية الحملة للتخلص من الكولاك الذي وصفهم بالطبقة الخبيثة، أسفرت هذه الحملة عن مقتل بين ألف500 و600 ألف من الكولاك خلال الفترة الممتدة بين عامي 1929 و1933
أكبر عملية ترحيل بتاريخ أميركا.. طرد 1.3 مليون مكسيكي
عقب نهاية الحرب العالمية الثانية فضّلت الولايات المتحدة التخلص من الكم الهائل من المهاجرين الجنوبيين المقيمين بولاياتها عن طريق برنامج جديد لترحيلهم عرف بعملية ويتباك (Wetback) التي صنّفت كأكبر عملية ترحيل بتاريخ الولايات المتحدة الأميركية
بسبب الذهب الأبيض.. شهدت ولاية أميركية نوعا غريبا من الحمى
يوم 3 مارس 1817 وافق الكونغرس الأميركي رسميا على إنشاء إقليم ألاباما، ليتضاعف عدد سكانها 20 مرة خلال 15 عاما فقط. فبعد أن قدّر بنحو 9046 ساكن عام 1810، بلغ هذا العدد 144317 ساكن عام 1820 قبل أن يستقر في حدود 309527 نسمة بحلول العام 1830. ويعود الفضل في هذا الارتفاع الديمغرافي السريع لما عرف حينها بالذهب الأبيض، أي القطن، الذي أقبل الأميركيون لزراعته في ألاباما قرب نهر تومبيجبي (Tombigbee) جاعلين بذلك من ألاباما إحدى أهم الولايات الأميركية المنتجة للقطن. فلقبت موجة الهجرة هذه بحمى ألاباما.
اجتثاث الكولاك.. هكذا أباد السوفيت الآلاف من فلّاحي أوكرانيا