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دون قصد.. غواصة بريطانية تقتل 5600 شخص

دون قصد.. غواصة بريطانية تقتل 5600 شخص

الحكاية

خلال الحرب العالمية الثانية، جهّز اليابانيون السفينة جونيو مارو بطوابق إضافية لنقل آلاف الأسرى نحو أحد مواقع العمل القسري بسومطرة ولكن بعد مضي نحو 48 ساعة فقط عن إبحارها استهدفتها غواصة بريطانية بطوربيد فغاصت السفينة اليابانية نحو قاع المحيط الهادئ وتسببت بمقتل أكثر من 5600 شخص

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دون قصد.. غواصة بريطانية تقتل 5600 شخص

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