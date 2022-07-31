كيف خطط السوفيت لمحو مدن بكاملها نووياً واحتلال أوروبا؟

بعد إعلان ستالين رسميا يوم 27 كانون الأول/ ديسمبر 1929، بداية الحملة للتخلص من الكولاك الذي وصفهم بالطبقة الخبيثة، أسفرت هذه الحملة عن مقتل بين ألف500 و600 ألف من الكولاك خلال الفترة الممتدة بين عامي 1929 و1933

