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كيف خطط السوفيت لمحو مدن بكاملها نووياً واحتلال أوروبا؟

كيف خطط السوفيت لمحو مدن بكاملها نووياً واحتلال أوروبا؟

الحكاية

بعد رفع السرية عن الآلاف من الوثائق المتعلقة بـ "حلف وارسو" تم الكشف عن وثيقة سرّية عرفت بتمرين "سبعة أيام إلى نهر الراين" يعود إلى العام 1979، يُحاكي سيناريو حرب نووية تستمر 7 أيام وتنتهي بانتصار "حلف وارسو" بعد محو مدن بكاملها، بضربات نووية.

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كيف خطط السوفيت لمحو مدن بكاملها نووياً واحتلال أوروبا؟

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