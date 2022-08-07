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‏" Peterloo بيترلو"..هكذا تحولت شوارع مانشستر إلى بركة دماء بسبب وقفة احتجاجية

‏" Peterloo بيترلو"..هكذا تحولت شوارع مانشستر إلى بركة دماء بسبب وقفة احتجاجية

الحكاية

بعد انتهاء الحروب النابوليونية زاد الفقر والبطالة وتناقصت المواد الغذائية في شكل كبير في بريطانيا

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‏" Peterloo بيترلو"..هكذا تحولت شوارع مانشستر إلى بركة دماء بسبب وقفة احتجاجية

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