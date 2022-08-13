بفضل هذا الرجل.. ظهرت أولى الأقنعة الواقية من الغاز
خلال الحرب العالمية الأولى اعتمد جنود فرنسيون وبريطانيون طريقة غريبة لحماية أنفسهم من الغاز الكيمياوي، فوضع الجنود مناديل أو جوارب مبللة بالبول على وجوههم لتغطية أنوفهم وأفواههم بها.
كيف خطط السوفيت لمحو مدن بكاملها نووياً واحتلال أوروبا؟
بعد رفع السرية عن الآلاف من الوثائق المتعلقة بـ "حلف وارسو" تم الكشف عن وثيقة سرّية عرفت بتمرين "سبعة أيام إلى نهر الراين" يعود إلى العام 1979، يُحاكي سيناريو حرب نووية تستمر 7 أيام وتنتهي بانتصار "حلف وارسو" بعد محو مدن بكاملها، بضربات نووية.
دون قصد.. غواصة بريطانية تقتل 5600 شخص
خلال الحرب العالمية الثانية، جهّز اليابانيون السفينة جونيو مارو بطوابق إضافية لنقل آلاف الأسرى نحو أحد مواقع العمل القسري بسومطرة ولكن بعد مضي نحو 48 ساعة فقط عن إبحارها استهدفتها غواصة بريطانية بطوربيد فغاصت السفينة اليابانية نحو قاع المحيط الهادئ وتسببت بمقتل أكثر من 5600 شخص
بفضل هذا الرجل.. ظهرت أولى الأقنعة الواقية من الغاز