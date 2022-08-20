قصة كاثرين التي هزمت الأتراك قديما.. وتوسطت وفد أردوغان

بعد رفع السرية عن الآلاف من الوثائق المتعلقة بـ "حلف وارسو" تم الكشف عن وثيقة سرّية عرفت بتمرين "سبعة أيام إلى نهر الراين" يعود إلى العام 1979، يُحاكي سيناريو حرب نووية تستمر 7 أيام وتنتهي بانتصار "حلف وارسو" بعد محو مدن بكاملها، بضربات نووية.

