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قصة كاثرين التي هزمت الأتراك قديما.. وتوسطت وفد أردوغان

قصة كاثرين التي هزمت الأتراك قديما.. وتوسطت وفد أردوغان

الحكاية

يوم 21 يوليو 1774 كللت الإمبراطورة الروسية كاثرين العظيمة نصرها على العثمانيين بإجبارهم على توقيع معاهدة استسلام مذلّة حدّت من نفوذهم ومكانة دولتهم على الساحة العالمية.

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قصة كاثرين التي هزمت الأتراك قديما.. وتوسطت وفد أردوغان

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