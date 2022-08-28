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يوم طالب سفير أميركي بترك سفارة بلاده في موسكو تحترق!

يوم طالب سفير أميركي بترك سفارة بلاده في موسكو تحترق!

الحكاية

عام 1977 بعد إخماد رجال الإطفاء السوفيت حريق كان قد شب داخل السفارة الأميركية في موسكو، تحدّث الدبلوماسيون الأميركيون عن اختفاء وثائق سرية خاصة بالسفارة واتهموا الجانب السوفيتي بسرقتها.

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يوم طالب سفير أميركي بترك سفارة بلاده في موسكو تحترق!

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