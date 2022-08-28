يوم طالب سفير أميركي بترك سفارة بلاده في موسكو تحترق!
عام 1977 بعد إخماد رجال الإطفاء السوفيت حريق كان قد شب داخل السفارة الأميركية في موسكو، تحدّث الدبلوماسيون الأميركيون عن اختفاء وثائق سرية خاصة بالسفارة واتهموا الجانب السوفيتي بسرقتها.
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كيف خطط السوفيت لمحو مدن بكاملها نووياً واحتلال أوروبا؟
بعد رفع السرية عن الآلاف من الوثائق المتعلقة بـ "حلف وارسو" تم الكشف عن وثيقة سرّية عرفت بتمرين "سبعة أيام إلى نهر الراين" يعود إلى العام 1979، يُحاكي سيناريو حرب نووية تستمر 7 أيام وتنتهي بانتصار "حلف وارسو" بعد محو مدن بكاملها، بضربات نووية.
٦ دقائق 31 يوليو ,2022
يوم طالب سفير أميركي بترك سفارة بلاده في موسكو تحترق!
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