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هكذا كاد هذا الرئيس الأميركي أن يقتل على الجبهة بالحرب

هكذا كاد هذا الرئيس الأميركي أن يقتل على الجبهة بالحرب

الحكاية

بين يومي 11 و12 يوليو 1864 حل الرئيس الأميركي أبراهام لنكولن على الجبهة لحث الجنود على الدفاع عن العاصمة ومواساة المصابين

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هكذا كاد هذا الرئيس الأميركي أن يقتل على الجبهة بالحرب

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