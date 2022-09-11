هكذا كاد هذا الرئيس الأميركي أن يقتل على الجبهة بالحرب
بين يومي 11 و12 يوليو 1864 حل الرئيس الأميركي أبراهام لنكولن على الجبهة لحث الجنود على الدفاع عن العاصمة ومواساة المصابين
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100 مليون طن من الغذاء مقابل سلام بين أوكرانيا وألمانيا
بحثا عن اعتراف دولي باستقلالها وقوة أجنبية لحمايتها من خطر فلاديمير لينين والجيش الأحمر، اتجهت جمهورية أوكرانيا الشعبية نحو عقد اتفاقية سلام مع قوى الإمبراطوريات الوسطى يوم التاسع من فبراير عام 1918 في المقابل وافقت أوكرانيا على تقديم دعم غذائي هائل لألمانيا قدّر بنحو 100 مليون طن من الغذاء على مدار السنوات التالية.
٦ دقائق منذ 1 أسبوع
هكذا كاد هذا الرئيس الأميركي أن يقتل على الجبهة بالحرب
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