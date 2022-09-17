لهذه الأسباب.. هاجر الأوروبيون بكثافة نحو الأرجنتين
أسهم المهاجرون الأوروبيون في ارتفاع عدد سكان الأرجنتين بشكل لافت للانتباه كما جلبوا معهم لهذا البلد مفاهيم أوروبية جديدة، ظهرت مع ثورات القرن التاسع عشر وانتشار الثورة الصناعية، كالاشتراكية واللاسلطوية والنقابات
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100 مليون طن من الغذاء مقابل سلام بين أوكرانيا وألمانيا
بحثا عن اعتراف دولي باستقلالها وقوة أجنبية لحمايتها من خطر فلاديمير لينين والجيش الأحمر، اتجهت جمهورية أوكرانيا الشعبية نحو عقد اتفاقية سلام مع قوى الإمبراطوريات الوسطى يوم التاسع من فبراير عام 1918 في المقابل وافقت أوكرانيا على تقديم دعم غذائي هائل لألمانيا قدّر بنحو 100 مليون طن من الغذاء على مدار السنوات التالية.
٦ دقائق 04 سبتمبر ,2022
لهذه الأسباب.. هاجر الأوروبيون بكثافة نحو الأرجنتين
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