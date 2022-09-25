حكايات عن ماو تسي تونغ مؤسس الصين.. تزوج بالإكراه
تسببت سياسة ماو تسي تونغ مؤسس جمهورية الصين بمقتل عشرات الملايين بسبب المجاعة والإعدامات والعمل القسري كما عجّت حياته الشخصية بالأحداث التراجيدية. فطيلة فترة حياته، تزوّج 4 مرات، انتهت الثلاثة الأولى منها بشكل مأساوي
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100 مليون طن من الغذاء مقابل سلام بين أوكرانيا وألمانيا
بحثا عن اعتراف دولي باستقلالها وقوة أجنبية لحمايتها من خطر فلاديمير لينين والجيش الأحمر، اتجهت جمهورية أوكرانيا الشعبية نحو عقد اتفاقية سلام مع قوى الإمبراطوريات الوسطى يوم التاسع من فبراير عام 1918 في المقابل وافقت أوكرانيا على تقديم دعم غذائي هائل لألمانيا قدّر بنحو 100 مليون طن من الغذاء على مدار السنوات التالية.
٦ دقائق 04 سبتمبر ,2022
حكايات عن ماو تسي تونغ مؤسس الصين.. تزوج بالإكراه
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