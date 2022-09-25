.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

حكايات عن ماو تسي تونغ مؤسس الصين.. تزوج بالإكراه

حكايات عن ماو تسي تونغ مؤسس الصين.. تزوج بالإكراه

الحكاية

تسببت سياسة ماو تسي تونغ مؤسس جمهورية الصين بمقتل عشرات الملايين بسبب المجاعة والإعدامات والعمل القسري كما عجّت حياته الشخصية بالأحداث التراجيدية. فطيلة فترة حياته، تزوّج 4 مرات، انتهت الثلاثة الأولى منها بشكل مأساوي

حلقات أخرى

لهذه الأسباب.. هاجر الأوروبيون بكثافة نحو الأرجنتين

أسهم المهاجرون الأوروبيون في ارتفاع عدد سكان الأرجنتين بشكل لافت للانتباه كما جلبوا معهم لهذا البلد مفاهيم أوروبية جديدة، ظهرت مع ثورات القرن التاسع عشر وانتشار الثورة الصناعية، كالاشتراكية واللاسلطوية والنقابات

٥ دقائق منذ 1 أسبوع

هكذا كاد هذا الرئيس الأميركي أن يقتل على الجبهة بالحرب

بين يومي 11 و12 يوليو 1864 حل الرئيس الأميركي أبراهام لنكولن على الجبهة لحث الجنود على الدفاع عن العاصمة ومواساة المصابين

٥ دقائق 11 سبتمبر ,2022

100 مليون طن من الغذاء مقابل سلام بين أوكرانيا وألمانيا

بحثا عن اعتراف دولي باستقلالها وقوة أجنبية لحمايتها من خطر فلاديمير لينين والجيش الأحمر، اتجهت جمهورية أوكرانيا الشعبية نحو عقد اتفاقية سلام مع قوى الإمبراطوريات الوسطى يوم التاسع من فبراير عام 1918 في المقابل وافقت أوكرانيا على تقديم دعم غذائي هائل لألمانيا قدّر بنحو 100 مليون طن من الغذاء على مدار السنوات التالية.

٦ دقائق 04 سبتمبر ,2022

يوم طالب سفير أميركي بترك سفارة بلاده في موسكو تحترق!

عام 1977 بعد إخماد رجال الإطفاء السوفيت حريق كان قد شب داخل السفارة الأميركية في موسكو، تحدّث الدبلوماسيون الأميركيون عن اختفاء وثائق سرية خاصة بالسفارة واتهموا الجانب السوفيتي بسرقتها.

٥ دقائق 28 أغسطس ,2022

حكايات عن ماو تسي تونغ مؤسس الصين.. تزوج بالإكراه

0:00 0:00