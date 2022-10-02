حين تسبب سباق خيل بوفاة 614 صينياً وبريطانياً حرقاً 

بحثا عن اعتراف دولي باستقلالها وقوة أجنبية لحمايتها من خطر فلاديمير لينين والجيش الأحمر، اتجهت جمهورية أوكرانيا الشعبية نحو عقد اتفاقية سلام مع قوى الإمبراطوريات الوسطى يوم التاسع من فبراير عام 1918 في المقابل وافقت أوكرانيا على تقديم دعم غذائي هائل لألمانيا قدّر بنحو 100 مليون طن من الغذاء على مدار السنوات التالية.

