حين تسبب سباق خيل بوفاة 614 صينياً وبريطانياً حرقاً
يوم 26 فبراير 1918 تحول سباق خيل هابي فاليي (Happy Valley) في هونغ كونغ إلى كارثة، فبسبب تراكم الحاضرين والتدافع الشديد انهار المدرج وشب حريق مرعب أسفر عن اختناق واحتراق المئات.
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100 مليون طن من الغذاء مقابل سلام بين أوكرانيا وألمانيا
بحثا عن اعتراف دولي باستقلالها وقوة أجنبية لحمايتها من خطر فلاديمير لينين والجيش الأحمر، اتجهت جمهورية أوكرانيا الشعبية نحو عقد اتفاقية سلام مع قوى الإمبراطوريات الوسطى يوم التاسع من فبراير عام 1918 في المقابل وافقت أوكرانيا على تقديم دعم غذائي هائل لألمانيا قدّر بنحو 100 مليون طن من الغذاء على مدار السنوات التالية.
٦ دقائق 04 سبتمبر ,2022
حين تسبب سباق خيل بوفاة 614 صينياً وبريطانياً حرقاً
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