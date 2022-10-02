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حين تسبب سباق خيل بوفاة 614 صينياً وبريطانياً حرقاً 

حين تسبب سباق خيل بوفاة 614 صينياً وبريطانياً حرقاً 

الحكاية

يوم 26 فبراير 1918 تحول سباق خيل هابي فاليي (Happy Valley) في هونغ كونغ إلى كارثة، فبسبب تراكم الحاضرين والتدافع الشديد انهار المدرج وشب حريق مرعب أسفر عن اختناق واحتراق المئات.

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حين تسبب سباق خيل بوفاة 614 صينياً وبريطانياً حرقاً 

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