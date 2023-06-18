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الألعابُ الأولمبيةُ الشِتْوية.. حين طُرِدَتْ منها ألمانيا واليابان

الحكاية

بسبب دورهما بالحرب العالمية الثانية، استثنيت كل من اليابان وألمانيا من المشاركة بالدورة الخامسة من الألعاب الأولمبية الشتوية والتي أقيمت في مدينة سانت موريتز (St. Moritz) السويسرية ما بين يومي الثلاثين من يناير والثامن من فبراير من عام ألف وتسعمئة وثمانية وأربعين.

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الألعابُ الأولمبيةُ الشِتْوية.. حين طُرِدَتْ منها ألمانيا واليابان

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