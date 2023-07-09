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كيف ساهم جنود بجيش نابليون في استقلال أميركا الجنوبية؟

الحكاية

مع انهيار الإمبراطورية الفرنسية الأولى عقب معركة واترلو (Waterloo) يوم 15 يونيو عام 1815، وبعد رحيل نابليون بونابرت لم يتردد عدد هام من العسكريين الفرنسيين في التنقل نحو دول جنوب القارة الأميركية للقتال ضد الإسبان.

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كيف ساهم جنود بجيش نابليون في استقلال أميركا الجنوبية؟

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