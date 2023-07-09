كيف ساهم جنود بجيش نابليون في استقلال أميركا الجنوبية؟
مع انهيار الإمبراطورية الفرنسية الأولى عقب معركة واترلو (Waterloo) يوم 15 يونيو عام 1815، وبعد رحيل نابليون بونابرت لم يتردد عدد هام من العسكريين الفرنسيين في التنقل نحو دول جنوب القارة الأميركية للقتال ضد الإسبان.
رجل حاول اغتيال ستالين وتسبب بكارثة استخباراتية بألمانيا
خلال الحرب العالمية الثانية أوهم جندي سابق بالجيش الأحمر المسؤولين الألمان بتواجده بموسكو واستعداده لاغتيال ستالين كما قدم لهم معلومات خاطئة. فتحوّل لاحقا إلى "عملية استخباراتية مضادة" أسفرت عن اعتقال عدد هام من العملاء الألمان بالاتحاد السوفيتي.
الألعابُ الأولمبيةُ الشِتْوية.. حين طُرِدَتْ منها ألمانيا واليابان
بسبب دورهما بالحرب العالمية الثانية، استثنيت كل من اليابان وألمانيا من المشاركة بالدورة الخامسة من الألعاب الأولمبية الشتوية والتي أقيمت في مدينة سانت موريتز (St. Moritz) السويسرية ما بين يومي الثلاثين من يناير والثامن من فبراير من عام ألف وتسعمئة وثمانية وأربعين.
هكذا نشأَ حلفُ "الناتو" لحمايةِ أوروبا من السوفيت
في ابريل من عامِ ألفٍ وتسعِمئةٍ وتسعةٍ وأربعين، وقَّعَتْ اثنتا عشرةَ دولةً من أوروبا الغربية وشمالِ القارةِ الأميركيةِ معاهدةَ شمالِ الأطلسيِ بالعاصمةِ واشنطن والتي ضَمِّتْ ببندِها الخامسِ شرطاً تَمثّلَ في تصنيفِ أي هُجومٍ على إحدى الدولِ الموقِّعةِ اعتداءً على جميعِ الدولِ المشاركةِ بهذا الحلف.
كيف ساهم جنود بجيش نابليون في استقلال أميركا الجنوبية؟