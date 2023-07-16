السوفيت دخلوا بولندا.. أبادوا آلافاً واتهموا الألمان
بعد دخول الجيش الأحمر لبولندا عام 1939، أنكر الإتحاد السوفيتي ضلوعه بـ"مذبحة كاتين" .. لكن بعد 50 عاماً اعترف غورباتشوف بذلك.
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رجل حاول اغتيال ستالين وتسبب بكارثة استخباراتية بألمانيا
خلال الحرب العالمية الثانية أوهم جندي سابق بالجيش الأحمر المسؤولين الألمان بتواجده بموسكو واستعداده لاغتيال ستالين كما قدم لهم معلومات خاطئة. فتحوّل لاحقا إلى "عملية استخباراتية مضادة" أسفرت عن اعتقال عدد هام من العملاء الألمان بالاتحاد السوفيتي.
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الألعابُ الأولمبيةُ الشِتْوية.. حين طُرِدَتْ منها ألمانيا واليابان
بسبب دورهما بالحرب العالمية الثانية، استثنيت كل من اليابان وألمانيا من المشاركة بالدورة الخامسة من الألعاب الأولمبية الشتوية والتي أقيمت في مدينة سانت موريتز (St. Moritz) السويسرية ما بين يومي الثلاثين من يناير والثامن من فبراير من عام ألف وتسعمئة وثمانية وأربعين.
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السوفيت دخلوا بولندا.. أبادوا آلافاً واتهموا الألمان
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