السوفيت دخلوا بولندا.. أبادوا آلافاً واتهموا الألمان

بسبب دورهما بالحرب العالمية الثانية، استثنيت كل من اليابان وألمانيا من المشاركة بالدورة الخامسة من الألعاب الأولمبية الشتوية والتي أقيمت في مدينة سانت موريتز (St. Moritz) السويسرية ما بين يومي الثلاثين من يناير والثامن من فبراير من عام ألف وتسعمئة وثمانية وأربعين.