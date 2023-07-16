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السوفيت دخلوا بولندا.. أبادوا آلافاً واتهموا الألمان

الحكاية

بعد دخول الجيش الأحمر لبولندا عام 1939، أنكر الإتحاد السوفيتي ضلوعه بـ"مذبحة كاتين" .. لكن بعد 50 عاماً اعترف غورباتشوف بذلك.

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السوفيت دخلوا بولندا.. أبادوا آلافاً واتهموا الألمان

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