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أعاد المعزولين.. ملكٌ تسببَ بثورةٍ داميةٍ في فرنسا

الحكاية

كان الملك الفرنسي لويس السادس عشر قادراً على وقف تردي الوضع في فرنسا ومنع قيام الثورة لولا ارتكابه خطأً بعد صعوده على العرش في العام 1774.

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أعاد المعزولين.. ملكٌ تسببَ بثورةٍ داميةٍ في فرنسا

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