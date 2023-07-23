أعاد المعزولين.. ملكٌ تسببَ بثورةٍ داميةٍ في فرنسا
كان الملك الفرنسي لويس السادس عشر قادراً على وقف تردي الوضع في فرنسا ومنع قيام الثورة لولا ارتكابه خطأً بعد صعوده على العرش في العام 1774.
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رجل حاول اغتيال ستالين وتسبب بكارثة استخباراتية بألمانيا
خلال الحرب العالمية الثانية أوهم جندي سابق بالجيش الأحمر المسؤولين الألمان بتواجده بموسكو واستعداده لاغتيال ستالين كما قدم لهم معلومات خاطئة. فتحوّل لاحقا إلى "عملية استخباراتية مضادة" أسفرت عن اعتقال عدد هام من العملاء الألمان بالاتحاد السوفيتي.
دقائق 02 يوليو ,2023
أعاد المعزولين.. ملكٌ تسببَ بثورةٍ داميةٍ في فرنسا
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