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خلال هذا العام.. اغتال رجل روسي رئيس أوكرانيا المنفي بباريس

الحكاية

عقب رحيل القيصر نيقولا الثاني أعلنت أوكرانيا استقلالها وحظيت باعترافٍ من قبل الحكومة المركزية الروسية المؤقتة

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أعاد المعزولين.. ملكٌ تسببَ بثورةٍ داميةٍ في فرنسا

كان الملك الفرنسي لويس السادس عشر قادراً على وقف تردي الوضع في فرنسا ومنع قيام الثورة لولا ارتكابه خطأً بعد صعوده على العرش في العام 1774.

دقائق 23 يوليو ,2023

السوفيت دخلوا بولندا.. أبادوا آلافاً واتهموا الألمان

بعد دخول الجيش الأحمر لبولندا عام 1939، أنكر الإتحاد السوفيتي ضلوعه بـ"مذبحة كاتين" .. لكن بعد 50 عاماً اعترف غورباتشوف بذلك.

دقائق 16 يوليو ,2023

كيف ساهم جنود بجيش نابليون في استقلال أميركا الجنوبية؟

مع انهيار الإمبراطورية الفرنسية الأولى عقب معركة واترلو (Waterloo) يوم 15 يونيو عام 1815، وبعد رحيل نابليون بونابرت لم يتردد عدد هام من العسكريين الفرنسيين في التنقل نحو دول جنوب القارة الأميركية للقتال ضد الإسبان.

دقائق 09 يوليو ,2023

رجل حاول اغتيال ستالين وتسبب بكارثة استخباراتية بألمانيا 

خلال الحرب العالمية الثانية أوهم جندي سابق بالجيش الأحمر المسؤولين الألمان بتواجده بموسكو واستعداده لاغتيال ستالين كما قدم لهم معلومات خاطئة. فتحوّل لاحقا إلى "عملية استخباراتية مضادة" أسفرت عن اعتقال عدد هام من العملاء الألمان بالاتحاد السوفيتي.

دقائق 02 يوليو ,2023

خلال هذا العام.. اغتال رجل روسي رئيس أوكرانيا المنفي بباريس

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