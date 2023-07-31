خلال هذا العام.. اغتال رجل روسي رئيس أوكرانيا المنفي بباريس
عقب رحيل القيصر نيقولا الثاني أعلنت أوكرانيا استقلالها وحظيت باعترافٍ من قبل الحكومة المركزية الروسية المؤقتة
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رجل حاول اغتيال ستالين وتسبب بكارثة استخباراتية بألمانيا
خلال الحرب العالمية الثانية أوهم جندي سابق بالجيش الأحمر المسؤولين الألمان بتواجده بموسكو واستعداده لاغتيال ستالين كما قدم لهم معلومات خاطئة. فتحوّل لاحقا إلى "عملية استخباراتية مضادة" أسفرت عن اعتقال عدد هام من العملاء الألمان بالاتحاد السوفيتي.
دقائق 02 يوليو ,2023
خلال هذا العام.. اغتال رجل روسي رئيس أوكرانيا المنفي بباريس
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