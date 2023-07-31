خلال هذا العام.. اغتال رجل روسي رئيس أوكرانيا المنفي بباريس

مع انهيار الإمبراطورية الفرنسية الأولى عقب معركة واترلو (Waterloo) يوم 15 يونيو عام 1815، وبعد رحيل نابليون بونابرت لم يتردد عدد هام من العسكريين الفرنسيين في التنقل نحو دول جنوب القارة الأميركية للقتال ضد الإسبان.

