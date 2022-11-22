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الباركود .. لغة العصر

أصل وفصل

هكذا تحولت رسومات الباركود إلى جزء مهم في حياتنا اليومية

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الباركود .. لغة العصر

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