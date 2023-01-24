التقويم تطبيق معرفة الوقت أصل وفصل هكذا نجح العلماء في تطوير تقويم يصلح للتداول حول العالم حلقات أخرى الروبوتات المساعدات الآلية هكذا حول العلماء إنتاج المساعد الآلي من أحلام صعبة المنال إلى تحديات يعيشونها وتكبر معهم منذ آلاف السنين دقائق منذ 6 أيام المكتبات مناهل العلم هكذا تطورت المكتبات من مواقع لتخزين لفائف المخطوطات إلى سجلات رقمية يصل إليها الباحثون بسرعات كبيرة وبلا مجهود. دقائق 10 يناير ,2023 الفيتامينات إكسير الصحة هكذا أحدثت الفيتامينات ثورة في علوم الصحة خلال المئة عام الأخيرة.. دقائق 03 يناير ,2023 الألواح الشمسية مستقبل الكهرباء رغم أن اختراع ألواح الطاقة الشمسية كافٍ لتوليد الكهرباء بشكل كامل، إلا أنه احتاج إلى قرون عديدة حتى رأى النور. دقائق 27 ديسمبر ,2022 التقويم تطبيق معرفة الوقت دقائق -15 +15 0:00 0:00 شارك تم نسخ الرابط