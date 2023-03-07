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الجسور ممرات ربط اليابسة

أصل وفصل

هكذا نجح البشر من التنقل فوق الأنهار والممرات المائية عبر التاريخ.

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الجسور ممرات ربط اليابسة

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