اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الحارس الشخصي .. الدرع البشري

أصل وفصل

هكذا أصبح توظيف حارس شخصي ضرورة في حياتنا العصرية

حلقات أخرى

ملح الطعام .. سيد المُنكّهات

هكذا تحول الملح من عملة نادرة إلى صنف زهيد على طاولة الطعام.

دقائق منذ 1 أسبوع

لغة الإشارة .. شفرة الصم والبكم

من أديرة الكنائس إلى العالم، هكذا نجحت محاولات إنشاء لغة للتواصل بين الصم والبكم

دقائق 23 مايو ,2023

مدن الألعاب .. مراكز بيع الفرح

من السلال والأحصنة الخشبية إلى الأفعوانيات.. هكذا نشأت مدن الألعاب

دقائق 17 مايو ,2023

الرنين المغناطيسي ثورة التشخيص الطبي

من رسوم على منديل ورقي تم تطوير جهاز الرنين المغناطيسي.

دقائق 09 مايو ,2023

الحارس الشخصي .. الدرع البشري

0:00 0:00