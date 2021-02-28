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الحلقة الثانية - بندر بن سلطان: كواليس لمفاوضات آواخر السبعينات وحتى اتفاقية أوسلو

مع بندر بن سلطان_HD

الحلقة الثانية - بندر بن سلطان: كواليس لمفاوضات آواخر السبعينات وحتى اتفاقية أوسلو

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يواصل الأمير بندر بن سلطان أمين مجلس الأمن الوطني السعودي السابق، في سلسلة حلقاته الحصرية مع العربية الكشف عن المزيد من الأسرار التي تخص الدور الذي قامت به السعودية في خدمة القضية الفلسطينية.

في الحلقة الثانية يركز الأمير بندر على محطات مختلفة من المفاوضات لحل القضية الفلسطينية وبينما كانت تقترب في كل مرة من الحسم كانت الأمور تعود إلى المربع الأول.

في هذه الحلقة يكشف الأمير بندر بن سلطان كواليس لمفاوضات تمت منذ آواخر السبعينات وحتى اتفاقية أوسلو.

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