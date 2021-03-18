كتاب "الحياة إلى الأمام" للكاتب مايكل هايات و المختص في تطوير الذات دانيال هاراكافي ، يفسر لنا هذا الكتاب كيف نصمم حياة هادفة و نستشرف نتائجها كما يوصينا بتخيل المستقبل الذي نريده والإصرار على تحقيقه والوصول إليه و يحفز على الاستمتاع بالحياة.