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الحياة إلى الأمام

الحياة إلى الأمام

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كتاب "الحياة إلى الأمام" للكاتب مايكل هايات و المختص في تطوير الذات دانيال هاراكافي ، يفسر لنا هذا الكتاب كيف نصمم حياة هادفة و نستشرف نتائجها كما يوصينا بتخيل المستقبل الذي نريده والإصرار على تحقيقه والوصول إليه و يحفز على الاستمتاع بالحياة.

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