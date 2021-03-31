"داوود و جالوت" فوز الضعيف على القوي

كتاب "داوود و جالوت" للصحافي الكندي مالكوم غلادويل، يكشف فيه عن طرق سلكها ضعفاء ليتغلبوا على ظروفهم من خلال قصة انتصار داوود على جالوت وفوز الضعيف على القوي وقصص أخرى لضعفاء وفقراء ومرضى تغلبوا على ظروفهم الصعبة ليصبحوا ناجحين.