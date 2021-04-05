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"هل النموذج الياباني إلى زوال" توقعات سقوط النموذج الياباني وصعود الصين

"هل النموذج الياباني إلى زوال" توقعات سقوط النموذج الياباني وصعود الصين

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نشر في: آخر تحديث:

كتاب "هل النموذج الياباني إلى زوال" للكاتبة الفرنسية فاليري نيكيه تتوقع فيه نهاية اليابان كقوة اقتصادية وصناعية عالمية كما ترى أن ظهور الصين بعدها كقوة اقتصادية فاعلة في قلب الساحة الدولية قام على الاستفادة مما جابهته اليابان من تحديات عديدة.

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