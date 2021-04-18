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البابا الذي أحب الله.. من قرطبة إلى الفاتيكان ألف عام من سوء الفهم

البابا الذي أحب الله.. من قرطبة إلى الفاتيكان ألف عام من سوء الفهم

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كتاب "البابا الذي أحب الله.. من قرطبة إلى الفاتيكان ألف عام من سوء الفهم" للكاتب الدكتور أحمد يوسف، كشف فيه عن أهم المراحل التي عاشها سلفستر الثاني أول بابا فرنسي للفاتيكان، وأول من أدخل الأرقام الحسابية العربية لأوروبا، كما سلط الضوء على حياة هذا البابا بين عامي 946 و1003، مزيلا الغموض والالتباس حوله واتهامه بالشعوذة والسحر. ويشير المؤلف إلى أن سلفستر انغمس في علوم العرب, وأنه عاش 53 سنة، وكان شغوفًا بالعلوم، فقد صنع أول ساعة ميكانيكية؛ لينتهي عصر الساعات الشمسية والرملية، وأول آلة حاسبة في التاريخ.

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