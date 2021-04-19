"القصة السرية للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة" منذ نشأته حتى آخر أيام حكمه

كتاب "القصة السرية للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة" للكاتب فريد عليلات تحدث فيه عن سيرة الرئيس الجزائري المتنحي عن السلطة عام 2019 من خلال سرد قصص مهمة أغلبها يسرد للمرة الأولى منذ نشأت عبدالعزيز بوتفليقة حتى آخر أيام حكمه.