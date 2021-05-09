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"مطر: التاريخ الطبيعي والثقافي" تأثير المطر على حياة الشعوب

"مطر: التاريخ الطبيعي والثقافي" تأثير المطر على حياة الشعوب

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كتاب "مطر: التاريخ الطبيعي والثقافي" للباحثة والصحافية الأمريكية سنتيا بارنت هو تحليل للعلاقة الوجدانية القوية بين البشر والمطر، فتعود فيه الكاتبة إلى قرون ماضية لفهم تأثير المطر على الثقافات الاقتصادية وحياة الشعوب.

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