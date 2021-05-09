كتاب "مطر: التاريخ الطبيعي والثقافي" للباحثة والصحافية الأمريكية سنتيا بارنت هو تحليل للعلاقة الوجدانية القوية بين البشر والمطر، فتعود فيه الكاتبة إلى قرون ماضية لفهم تأثير المطر على الثقافات الاقتصادية وحياة الشعوب.
مادة اعلانية
مادة إعلانية
"مطر: التاريخ الطبيعي والثقافي" تأثير المطر على حياة الشعوب
كتاب "مطر: التاريخ الطبيعي والثقافي" للباحثة والصحافية الأمريكية سنتيا بارنت هو تحليل للعلاقة الوجدانية القوية بين البشر والمطر، فتعود فيه الكاتبة إلى قرون ماضية لفهم تأثير المطر على الثقافات الاقتصادية وحياة الشعوب.