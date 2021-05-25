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"الطاعون" عن التحديات التي تواجه المجتمع في زمن الوباء

"الطاعون" عن التحديات التي تواجه المجتمع في زمن الوباء

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كتاب "الطاعون" للفيلسوف والروائي الفرنسي ألبير كامو، رواية تدور أحداثها في مدينة وهران الجزائرية عن المصاعب والتحديات التي يواجهها عاملون في مجال الطب في زمن الطاعون، ليعالج من خلالها وقع الوباء على الطبقة الشعبية.

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