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"ابن ماجد" قصة الملاح والجغرافي العربي الشهير ابن ماجد

"ابن ماجد" قصة الملاح والجغرافي العربي الشهير ابن ماجد

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كتاب "ابن ماجد" للكاتبة فاطمة شرف الدين، تدعو فيه الصغار لقضاء وقت ممتع مع قصة الملاح والجغرافي العربي الشهير ابن ماجد، بأسلوب سردي بسيط ومشوق لينقل الطفل إلى عالم البحار والمغامرات المليئة بالمفاجآت والاكتشافات.

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