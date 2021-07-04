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"راس المال والأيديولوجيا" تجديد عصري في تحليل الرأسمالية ونقدها

"راس المال والأيديولوجيا" تجديد عصري في تحليل الرأسمالية ونقدها

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كتاب "راس المال والأيديولوجيا" للباحث الفرنسي توماس بيكتي، قراءة تاريخية للعالم بعيون رأسمالية من عصور ما قبل بدايات الإقطاع إلى احتجاجات السنوات الصفر الأخيرة في فرنسا مرورا بمراحل اقتصاد العبودية والكولونيالية.

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