كتاب "دون جوان يحكي عن نفسه" للروائي والكاتب النمساوي بيتر هاندكه، يستعيد فيه الكاتب شخصية دون جوان الأسطورية، ويقدمها بطريقة مغايرة لما ألفناها سابقا، وتتميّز الرواية بموضوعاتها الرصينة التي تترك أثرًا قويًا لدى المتلقين
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"دون جوان يحكي عن نفسه" رواية عن شخصية "دون جوان" الأسطورية بطريقة مغايرة
كتاب "دون جوان يحكي عن نفسه" للروائي والكاتب النمساوي بيتر هاندكه، يستعيد فيه الكاتب شخصية دون جوان الأسطورية، ويقدمها بطريقة مغايرة لما ألفناها سابقا، وتتميّز الرواية بموضوعاتها الرصينة التي تترك أثرًا قويًا لدى المتلقين