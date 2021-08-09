كتاب "Science Fictions" للباحث في علم النفس ستيوارت ريتشي، يعرض فيه ما يواجهه العلم من مشكلات في القرن الحادي والعشرين، مشيراً إلى أهمية الاقتداء بأربعة مبادئ أساسية: شمولية العلم، جماعية العلم، النزاهة، والتشاؤم المنظم.
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"Science Fictions" العلم ومشكلات القرن الحادي والعشرين
كتاب "Science Fictions" للباحث في علم النفس ستيوارت ريتشي، يعرض فيه ما يواجهه العلم من مشكلات في القرن الحادي والعشرين، مشيراً إلى أهمية الاقتداء بأربعة مبادئ أساسية: شمولية العلم، جماعية العلم، النزاهة، والتشاؤم المنظم.