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"Science Fictions" العلم ومشكلات القرن الحادي والعشرين

"Science Fictions" العلم ومشكلات القرن الحادي والعشرين

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كتاب "Science Fictions" للباحث في علم النفس ستيوارت ريتشي، يعرض فيه ما يواجهه العلم من مشكلات في القرن الحادي والعشرين، مشيراً إلى أهمية الاقتداء بأربعة مبادئ أساسية: شمولية العلم، جماعية العلم، النزاهة، والتشاؤم المنظم.

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