كتاب "مصير روما" للمؤرخ كايل هاربر، قدم فيه رؤية مغايرة لأسباب سقوط الإمبراطورية الرومانية ويكرّس الكاتب اتجاهاً متعاظماً في علم السيكولوجيا يميل إلى اعتبار القدرات العقلية للبشر غير مؤهلة لقراءة التحولات البطيئة المتراكمة.
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"مصير روما" نهج جديد لدراسة التحولات التاريخية
كتاب "مصير روما" للمؤرخ كايل هاربر، قدم فيه رؤية مغايرة لأسباب سقوط الإمبراطورية الرومانية ويكرّس الكاتب اتجاهاً متعاظماً في علم السيكولوجيا يميل إلى اعتبار القدرات العقلية للبشر غير مؤهلة لقراءة التحولات البطيئة المتراكمة.