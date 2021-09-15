"حين يخطئ الموت طريقه" نهايات غريبة وساخرة لشعراء عرب

كتاب "حين يخطئ الموت طريقه" للشاعر المغربي محمد عنيبة الحمري، حاول فيه استقصاء بعض حالات الموت المؤلم والمضحك أحياناً لعددٍ من الشعراء العرب القدماء، وإبراز ظروفها، مع التعريف بهؤلاء الشعراء ومكانتهم من خلال نصوصهم الشعرية.

مادة اعلانية