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"أن تعشق الحياة" قصة امرأة عربية تشن حرباً أنثوية على البشاعة وتنتصر

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"أن تعشق الحياة" قصة امرأة عربية تشن حرباً أنثوية على البشاعة وتنتصر

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كتاب "أن تعشق الحياة" للكاتبة علوية صبح، إنه قصة نضال امرأة عربية لا تختلف ملامح معاناتها عن مخاض مجتمعها، وهي في حالة صراع مستميت لاستنهاض جسدها المعتل، تضخ الروح بجرعات من الصبر والعزيمة والحب والإبداع.

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